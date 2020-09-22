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انتهى زمن الانتماء.. سيف زاهر يهاجم الأهلي والزمالك

الرياضة تبليغ
انتهى زمن الانتماء.. سيف زاهر يهاجم الأهلي والزمالك
انتهى زمن الانتماء.. سيف زاهر يهاجم الأهلي والزمالك

وجه  الإعلامي سيف زاهر انتقادا إلى الأهلى والزمالك بسبب ارتفاع أرقام عقود اللاعبين والصفقات بشكل ملحوظ وغير مبرر فى الدورى المصرى،.

وقال زاهر فى تصريحات إذاعية : " الأهلى والزمالك كانا السبب فى إشعال موسم الانتقالات فى مصر خلال السنوات الماضية " .

وأضاف : " الحكاية بدأت  بصفقتى صلاح محسن وعبد الله السعيد، والتى شهدت أرقاما غير مسبوقة فى تاريخ الكرة المصرية وهو ما أدى إلى ارتفاع سقف وآحلام اللاعبين الآخرين : .

وتابع : " انتهى زمن مضي على بياض وقعدت أمضى وأنا ببكى .. المادة أصبحت كل شىء وكل واحد بيدور على مصلحته.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 