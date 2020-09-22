نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الجولة الـ28 من الدوري المصري.. عقم تهديفي والشناوي الأفضل بجدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اُسدل الستار يوم أمس الإثنين على فعاليات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي تستحق أن يُطلق عليها جولة العقم التهديفي نظراً لندرة الأهداف التي شهدتها مباريات هذه الجولة.

لُعبت في الجولة الـ28 تسعة مباريات سُجل فيهم 11 هدفاً فقط مع إنتهاء مباراتين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

حصل ثلاثة لاعبين على البطاقات الحمراء وهم محمود الغرباوي حارس الجونة ، ووليد عادل لاعب نادي طنطا ، ومحمد دبي مدافع المقاصة.

سُجلت ثلاثة ركلات جزاء في الجولة عن طريق عبد الرحمن أسامة لاعب الإنتاج العربي وأحمد ريان مهاجما لجونة المُعار من الأهلي وكريم الديب لاعب الإتحاد.

ولم ينجح الأهلي في تحقيق الإنتصار بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام مصر المقاصة فيما مُني نادي الزمالك بالخسارة من نادي أسوان.

أفضل مدرب

يستحق أحمد كشري المدير الفني لزهرة الجنوب لقب أفضل مدرب في الجولة بعد المباراة الرائعة التي قدمها ضد المارد الأبيض وتمكن من تحقيق الفوز ليقود سفينة أسوان إلى المركز التاسع.

أفضل لاعب

محمد شريف لاعب الأهلي المعار إلى إنبي تمكن من تسجيل هدف الفوز الوحيد لفريقه في شباك نادي الإسماعيلي ليستحق بذلك لقب أفضل لاعب في الجولة مناصفةً مع محمد الشناوي حارس الأهلي الذي دافع عن نظافه مرماه وخرج للأهلي بتعادل ثمين مع المقاصة.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الحادية عشر على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي (الأهلي).

خط الدفاع : علي فوزي (إنبي) ، حسن الشامي (المقاولون العرب) ، محمد حمدي (بيراميدز) ، أحمد مودي (مصر المقاصة).

خط الوسط : باولن فوافي (المقاصة) ، إبراهيم جلال (أسوان) ، عمرو السولية (الأهلي)

خط الهجوم : محمد شريف (إنبي) ، جون أنطوي (بيراميدز) ، صلاح محسن (سموحة)