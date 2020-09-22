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ثنائي الهلال السعودي يغادر الحجر الصحي

الرياضة تبليغ
ثنائي الهلال السعودي يغادر الحجر الصحي
ثنائي الهلال السعودي يغادر الحجر الصحي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الهلال السعودي يغادر الحجر الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المصابين بفيروس المستجد كوفيد 19 لفحص جديد اليوم الثلاثاء حيث تباينت النتائج ، وجاءت سلبية لحمد العبدان ، ومحمد الواكد ومدير الكرة سعود كريري.

فيما جاءت نتيجة المسحة إيجابية للاعب محمد البريك ، حيث سيكون بمقدور الثلاثي الذي ظهرت سلبية نتيجتهم العودة إلى مقر بعثة النادي في الدوحة ، والمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق.

في الوقت الذي تأكد فيه بقاء البريك في الحجر الصحي ، وسيحتاج إلى الخضوع لفحصين وظهور سلبية نتيجتهما من أجل مغادرة الحجر الصحي والإنضمام إلى زملائه في الفريق.

كما تم إجراء مسحة جديد لنواف العابد وصالح الشهري ، وينتظر الفريق الهلالي نتيجتها وفي حالة ثبوت السلبية سيغادران الحجر الصحي بعد أن ظهرت سلبية فحص يوم أمس وأكد خلوهما من الفيروس.

 

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 