نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يعُلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني إصابة نجم الروخيبلانكوس بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وذلك قبل أيام قليلة من إفتتاح مباريات الفريق بالليجا.
ومن المُنتظر أن يخوض أبناء الأرجنتيني دييجو سيميوني مباراتهم يوم الأحد المقبل على ملعبهم واندا ميتروبوليتانو ضد غرناطة في تمام الرابعة عصراً من دون خدمات المدافع الأوروجوياني الدولي خوسية ماريا خيمينيز.
وسيدخل اللاعب خلال الأيام القليلة المقُبلة في عزل منزلي وفق البروتوكول المُتبع والذي يتم تطبيقه من طرف الإتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاون مع الحكومية الإسبانية للحد من إنتشاره.
يُذكر أن أتلتيكو مدريد لم يخض أولى جولتي الليجا بعد أن تأجيلهما من رابطة الدوري على غرار برشلونة بعد مشاركتهم المتأخرة في دوري ابطال أوروبا من الموسم الماضي.
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