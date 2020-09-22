نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن تدعيم الصفوف بلاعبين مميزين من أجل مواصلة حلم الحصول على البطولات المحلية والقارية بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي من الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح الفريق في الحصول على خدمات نجم الأهلي السابق والمنتخب الاوليمبي رمضان صبحي ، قبل أن تتجه النية داخل الفريق للحصول على خدمات الظهير الأيسر لنجم نادي الزمالك عبد الله جمعة.

ويسعى بيراميدز لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق خاصةً في ظل عدم وجود بديل للظهير الأيسر الأساسي محمد حمدي ، وبسؤال اللاعب عن رأيه قال بعض المقربين منه أنه لا يمانع لكن يجب أن تحسم إدارة الفريق السماوي الإتفاق مع الزمالك.

يُذكر أن عبدالله جمعة شارك مع الزمالك في 22 لقاء بجميع المسابقات الموسم الجاري ولم يسجل أي هدف لكنه صنع هدفين ودائماً ما يكون حاسماً امام الفرق الكبرى والمباريات التنافسية.