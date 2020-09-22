أخبار عاجلة
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -
حالات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة وتقترب من 160 ألف وفاة -
السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي -
بعدما تخطى رونالدو.. رسالتان من نيمار إلى "الظاهرة" -

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

الرياضة تبليغ
بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك
بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن تدعيم الصفوف بلاعبين مميزين من أجل مواصلة حلم الحصول على البطولات المحلية والقارية بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي من الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح الفريق في الحصول على خدمات نجم الأهلي السابق والمنتخب الاوليمبي رمضان صبحي ، قبل أن تتجه النية داخل الفريق للحصول على خدمات الظهير الأيسر لنجم نادي الزمالك عبد الله جمعة.

ويسعى بيراميدز لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق خاصةً في ظل عدم وجود بديل للظهير الأيسر الأساسي محمد حمدي ، وبسؤال اللاعب عن رأيه قال بعض المقربين منه أنه لا يمانع لكن يجب أن تحسم إدارة الفريق السماوي الإتفاق مع الزمالك.

يُذكر أن عبدالله جمعة شارك مع الزمالك في 22 لقاء بجميع المسابقات الموسم الجاري ولم يسجل أي هدف لكنه صنع هدفين ودائماً ما يكون حاسماً امام الفرق الكبرى والمباريات التنافسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 