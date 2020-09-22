نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن ملعب مباراة طنطا والأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة طنطا مع الأهلي ضمن الجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز 24 ساعة لتقام في الثامنة مساء السبت 26 سبتمبر الحالي ونقلها إلى ستاد السلام بالقاهرة بدلا من ستاد غزل المحلة.
جاء ذلك بالتنسيق مع الناديين لعدم حصول ستاد غزل المحلة على ترخيص تقنية الفيديو حتى الآن.
يذكر أن الزمالك يواجه الجونة في إطار الجولة نفسها بستاد القاهرة يوم الأحد 27 سبتمبر مما حدا بإدارة المسابقات لتقديم مباراة طنطا مع الأهلي لعدم اقامة مباراتين بالقاهرة في يوم واحد وفق الإجراءات الأمنية المتفق عليها.
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