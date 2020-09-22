أخبار عاجلة
بعد إصابة رونالدو بكورونا.. جورجينا تدعمه على طريقتها الخاصة -
ميغان ماركل: حافظت على نفسي بهذا القرار -
ضابطة تمارس الرذيلة مع مجرم شديد الخطورة مكلفة بمراقبته -
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -

بالمستندات.. نادي كرواتي يطلب ضم حارس إنبي

الرياضة تبليغ
بالمستندات.. نادي كرواتي يطلب ضم حارس إنبي
بالمستندات.. نادي كرواتي يطلب ضم حارس إنبي

كشف خالد الزيات وكيل حارس مرمي فريق نادي انبي محمود جاد، عن تلقيه عرضًا من الدوري الكرواتي ، لضمه في الموسم الجديد.

وأكد المصدر وكيل الحارس أنه في انتظار حسم الإدارة لهذا العرض خلال الايام القليلة المقبلة.

واضاف أن رغبة اللاعب هي الاحتراف خلال الفترة المقبلة وعدم الانضمام لأى نادي أخر بالدوري المصري .

كان بعض مسؤولي النادي الأهلي حرصوا الاستفسار من إنبي عن إمكانية ضم الحارس محمود جاد في الموسم الجديد.

وتألق محمود جاد خلال مشاركاته مع إنبي في الفترة الأخيرة، مما جعله محط أنظار الأهلي والزمالك لضمه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالمستندات.. نادي كرواتي يطلب ضم حارس إنبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 