انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق سيراميكا كليوباترا على منافسه كوكاكولا بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة ال18 من مسابقة دوري القسم الثاني . جاء هدف سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد غنيم بينما جاءت باقي نتائج المجموعة كالتالي الداخلية 0-2 منتخب السويس جمهورية شبين 1-0 النجوم الزرقا 0-0 القناة النصر 0-0 المريخ سيراميكا 1-0 كوكاكولا بتروجت 0-0 الترسانة ترتيب المجموعة: ١- سيراميكا كليوباترا ٣٢ نقطة ٢- الداخلية ٣١ نقطة ٣- بتروجيت ٢٩ نقطة ٤-منتخب السويس ٢٥ ٥-النصر ٢٥ ٦-جمهورية شبين ٢٢ ٧-القناة ٢٢ ٨- النجوم ٢١ ٩-المريخ ١٨ ١٠ - كوكاكولا ١٨ ١١-الترسانة ١٥ ١٢- الزرقا ٩

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيراميكا كليوباترا يتقدم على كوكاكولا في الشوط الأول.. إليك باقي النتائج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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