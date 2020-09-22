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صفقة الأهلي المنتظرة.. شروط جديدة من المقاصة لبيع محمد إبراهيم.. تفاصيل

الرياضة تبليغ
صفقة الأهلي المنتظرة.. شروط جديدة من المقاصة لبيع محمد إبراهيم.. تفاصيل
صفقة الأهلي المنتظرة.. شروط جديدة من المقاصة لبيع محمد إبراهيم.. تفاصيل

قرر مسئولو نادى مصر للمقاصة بيع محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ مالى كبير يحصل عليه النادى دون الدخول فى صفقات تبادلية مع أى نادي وضم لاعبين لتقليل القيمة المالية المستحقة فى إبراهيم .


ويرفض مسئولو المقاصة فكرة رحيل محمد إبراهيم مقابل الحصول على مبلغ مالى قليل مع إمكانية ضم لاعبين على سبيل الإعارة من  النادى الذى سينتقل إليه  فى ظل الرغبة لتحقيق أفضل استفادة مالية ممكنة من وراء رحيله .

واستقر المقاصة علي حسم رحيل محمد إبراهيم والموافقة على بيعه خلال الأيام القليلة المقبلة وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم فى ظل الرغبة فى الحصول على مبلغ مالى كبير يساعد فى خروج النادى من الأزمة المالية المحيطة به فى الوقت الحالى .

كان المقاصة قد تلقى عرضا من قبل الأهلى لضم محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي بعدما نجح اللاعب فى خطف كل الأنظار إليه بسبب المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه فى الدوري .

ويميل اللاعب بقوة إلى الانتقال إلى الأهلى بعد تلقيه مفاوضات جادة من قبل مسئوليه ، ورغبته فى اللعب لنادى جماهيري كبير بحجم القلعة الحمراء .

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