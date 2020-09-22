وفسخ باتريس كارتيرون تعاقده مع نادي الزمالك، الثلاثاء الماضي، من أجل تولي القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي لمدة موسمين.
واعتذرا كلا من البرتغالي جيسفالدو فيريرا والسويسري كريستيان جروس مؤخرا عن قيادة نادي الزمالك.
ويستعرض " دوت الخليج" أبرز 7 معلومات عن جابرييل كالديرون الأقرب لتولي تدريب الزمالك خلفا لـ كارتيرون:
1- ولد جابرييل كالديرون في 7 فبراير عام 1960 بمدينة رواسون الأرجنتينية.
2- شغل كالديرون مركز خط الوسط المهاجم عندما كان لاعبا، حيث ارتدى قمصان العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم باريس سان جيرمان الفرنسي وريال بيتيس الإسباني وسيون السويسري، كما زامل دييجو أرماندوا مارادونا في منتخب الأرجنتين.
3- عمل كالديرون معلقا رياضيا لفترة قصيرة عقب اعتزاله كرة القدم، قبل أن يتجه إلى التدريب نادي كيان الفرنسي.
4- يمتلك كالديرون خبرة كبيرة في الخليج، حيث قاد منتخب السعودية للتأهل إلى كأس العالم 2006 دون هزيمة واحدة، كما قاد الاتحاد السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2009، ثم قاد الهلال في 2010 وتمكن من إحراز لقب الدوري السعودي في أول موسم له دون هزيمة، بالإضافة إلى كأس ولي العهد.
5- مميزات كالديرون تتشابه إلى حد كبير ممع مميزات كارتيرون، حيث يتميز كارتيرون بالاعتماد على الشباب والتنظيم الدفاعي الجيد.
6- أبرز سلبيات كالديرون هي عدم تحمل ضغوطات المباريات الكبيرة، والعصبية الزائدة.
7- لم يسبق لـ كالديرون أن درب فريقا في قارة أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زامل مارادونا وعمل معلقا رياضيا.. 7 معلومات عن الأرجنتيني كالديرون الأقرب لتدريب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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