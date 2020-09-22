نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مواجهات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، يوم الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، عندما يلتقي إيبار بنظيره أتليتك بلباو.

وكانت مباريات الجولة الثانية من الليجا قد اختتمت يوم الأحد الماضي الموافق العشرين من شهر سبتمبر.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- غرناطة برصيد 6 نقاط

2- ريال بيتيس برصيد 6 نقاط

3- فياريال برصيد 4 نقاط

4- سيلتا فيجو برصيد 4 نقاط

5- فالنسيا برصيد 3 نقاط

6- أوساسونا برصيد 3 نقاط

7- خيتافي برصيد 3 نقاط

8- قادش برصيد 3 نقاط

9- ريال سوسيداد برصيد 2 نقطة

10- ريال مدريد برصيد نقطة

11- ايبار برصيد نقطة

12- هويسكا برصيد نقطة

13- بلد الوليد برصيد نقطة

جدير بالذكر أن كلا من، أتليتكو مدريد، برشلونة، إلتشي، إشبيلية، ليفانتي، الافيس، أتليتك بلباو، لم يحصدوا أي نقاط حتى الآن.

بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي :

1- جيرارد مورينو " فياريال" برصيد هدفين

2- خوزي موراليس "ليفانتي" برصيد هدفين

3- جوميز "فالنسيا" برصيد هدفين

4- مانو فاييخو " فالنسيا " هدفين

5- اياجو سباس " سيلتا فيجو" برصيد هدفين

6- ويليام " ريال بيتيس" برصيد هدف

7- نبيل فقير " ريال بيتيس " برصيد هدف

8- كريستيان تيلو "ريال بيتيس" برصيد هدف

9- خوسيلو " الافيس" برصيد هدف

10- باكو الكاسير " فياريال " برصيد هدف

11- روبيرتو لوبيز " ريال سوسيداد" برصيد هدف

12- جابرييل باوليستا " فالنسيا " برصيد هدف

13- جايمي ماتا " خيتافي" برصيد هدف

14- ميكيل " بلد الوليد" برصيد هدف

15- انريكي جارسيا " ايبار" برصيد هدف

16- نيجريدو " قادش" برصيد هدف

17- جورج بومبو "قادش" برصيد هدف

18- روبن جارسيا " أوساسونا" برصيد هدف

19- أدريان لوبيز " أوساسونا" برصيد هدف

20- روبيرتو سولدادو " غرناطة" برصيد هدف