نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد إف سي مصر في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق القلعة الحمراء موعد مباراة الأهلي ضد إف سي مصر وذلك ضمن إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز 2020 .

وكان قد حسم النادي الأهلي فوزه باللقب الثاني والأربعين في تاريخه بالدوري المصري، وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريق للمعترك الإفريقي القوي والمنتظر الشهر القادم ضد الوداد المغربي في دور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا .

على الجانب الأخر يدخل نادي مصر المباراة وهو بشكل شبه رسمي قد ضمن الهبوط من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وهو ما يتوجب وعليه الفوز بجميع مبارياته القادمة بما فيهم مباراة المارد الأحمر إذا ما أراد البقاء.

موعد مباراة الأهلي ضد إف سي مصر

من المنتظر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد نادي مصر يوم الأربعاء المقبل 23 سبتمبر 2020، وستقام المباراة على استاد الكلة الحربية، تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى السويسري فايلر لتجربة العديد من اللاعبين الشباب والعائدين الاصابة من مثل محمود كهربا وحسين الشحات وغيرهم من اجل الاستقرار على شكل الفريق قبل مواجهة الوداد الحاسمة.

يذكر أن الأهلي قد تعادل سلبيًا في مباراته الأخيرة بالدوري أمام مصر المقاصة، وايضا اكتفى نادي مصر بالتعادل أمام طنطا في اخر لقاءاته قبل مواجهة المارد الأحمر.