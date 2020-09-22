صلاح: تلقيت رسائل من 4 شباب أفارقة تسببوا في منحي أملًا جديدًا

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أحمد جودة - القاهرة - صرح النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي بأن يجب أن يأخذ كل أطفال العالم بما فيهم اللاجئين على قدر من التعليم الكافي، مُشيرًا إلى أنه تلقى رسائل من 4 شباب أفارقة تسببوا في منحه أملًا جديدًا.
وخلال تصريح نشرته مفوضية شئون اللاجئين قال محمد صلاح: " يعاني الكثير من الأطفال اللاجئون، ولكنهم ما زالوا أقوياء بشكل لا يصدق. لديهم أحلام وآمال كثيرة، مثل كل الأطفال".
وتابع صلاح :"سمعت من أربعة طلاب هم باسيفيك ولويل وسلامة وفاتنة، يمثلون ملايين الشباب الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء إفريقيا".
وأكمل :"لقد ألهموني هؤلاء الشباب الأربعة وأعطوني الأمل. لقد شاركوا أحلامهم في المستقبل وأخبروني ماذا يعني التعليم بالنسبة لهم".
وأنهى :"إنحن نتعاون في برنامج مدارس الشبكة الفورية، والذي يدعمه محمد صلاح، يوسع الفرصة لتزويد الأطفال اللاجئين بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها لعيش حياة أفضل وأكثر كرامة".
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