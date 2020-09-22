أخبار عاجلة
بعد إصابة رونالدو بكورونا.. جورجينا تدعمه على طريقتها الخاصة -
ميغان ماركل: حافظت على نفسي بهذا القرار -
ضابطة تمارس الرذيلة مع مجرم شديد الخطورة مكلفة بمراقبته -
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

الرياضة تبليغ
ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا
ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيدرو جونسالفيس المدير الفني للمنتخب الأنجولي الأول لكرة القدم قائمة لاعبيه المقرر لهم خوض المعسكر المُغلق المُقبل إستعداداً لتصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر لها العام المُقبل 2021.

ويخوض المنتخب الأنجولي غمار منافسات الجولة الثالثة بعد أن خسر في الجولتين الأولى والثانية حيث أوقعته القرعة في مجموعة ناريه تضم إلى جواره منتخبات الجابون والكونغو بالإضافة إلى المنتخب الكونجولي.

وخلال المعسكر المقبل يخوض المنتخب الأنجولي مباراتين وديتين في العاصمة البرتغالية لشبونة ضد غينيا بيساو وموزمبيق.

وضم جونسالفيس للقائمة كلاً من جيرالدو دا سيلفا نجم النادي الأهلي وكذلك آري بابل الذي وقع عقداً جديداً للإنضمام لصفوف نادي الزمالك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 