نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف حساب سداسي الأهلي المعار.. ريان يحرج مروان وأكرم توفيق الأقرب للعودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي ملف اللاعبين المعارين خاصةً في ظل تألق الكثير منهم خلال الفترة الماضية والتي شهدت أيضاً تطور الجوانب الفنية والبدنية لأكثر من لاعب بسبب المشاركة المستمرة مع فرقهم.

ويبحث المارد الأحمر عن تدعيم الخطوط الأمامية بالإضافة إلى خط الدفاع وإستغلال اللاعبين المعارين خاصةً أن هولاء الأسماء لن تكلفهم أي مبالغ مالية بعد زيادة الأموال في سوق الإنتقالات.

وخلال التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز العناصر المُرشحة للعودة إلى النادي الأهلي وما حققوه مع أنديتهم المعارين إليها.

محمد شريف

يُحلم محمد شريف لاعب نادي إنبي المعار من الأهلي بتعويض وخلافة رمضان صبحي الذي رحل لصفوف نادي بيراميدز وظهر مع الفريق البترولي الموسم الجاري في 26 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 12 هدف وصناعه هدفين.

صلاح محسن

يعُتبر واحد من أغلى الصفقات التي حدثت في الكرة المصرية وبعد خروجه من حسابات المديرين الفنيين للأهلي سابقاً إنتقل لسموحة معاراً ولعب 11 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

أحمد ياسر ريان

دائماً ما يُبثت ان مكانه العودة لقيادة هجوم النادي الأهلي حيث تتفوق ارقامه على مروان محسن مهاجم المارد الأحمر الأساسي الذي لم يحرز سوى 5 أهداف في الوقت الذي سجل فيه ريان 6 أهداف وصنع هدفين في 23 مباراة مع الجونة.

ناصر ماهر

لعب مع نادي سموحة 20 لقاء تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وصنع 7 آخرين ويمكنه اللعب في مركز صانع الألعاب وفي حالة قدومه للأهلي الموسم القادم سيكون بديل قوي لمحمد مجدي قفشه.

أكرم توفيق

اقرب لاعبي المارد الأحمر للعودة لصفوف الفريق بعد طلبه من رينيه فايلر حيث يمكنه اللعب في مركز الوسط المدافع ولعب مع الجونة 25 لقاء تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصنع مثلهم.

عمار حمدي

آخر الأسماء المعارة في قائمة الأهلي لعب مع طلائع الجيش 9 مباريات تمكن خلالهم من صناعة هدف يتيم ولم يسجل ومن الممكن أن يواصل إعارته أو يحترف بالدوري اليوناني.