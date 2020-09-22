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أهلي صنعاء يتعاقد مع المهاجم هاني أبوهادي

تعاقد نادي أهلي صنعاء رسمياً مع المهاجم هاني أبو هادي لمدة عام قابل للتجديد. أهلي صنعاء يتعاقد مع المهاجم هاني أبوهاديتعاقد نادي أهلي صنعاء رسمياً مع المهاجم هاني أبو هادي لمدة عام قابل للتجديد. ويأتي تعاقد الإمبراطور مع المهاجم أبو هادي لتدعيم هجوم الفريق الذي يستعد حاليا للمباراة الفاصلة أمام غريمه التقليدي الوحدة ضمن الملتقى الشتوي الثالث ومنافسات الدوري الذي أعلنه إتحاد اللعب منتصف أكتوبر المقبل. وسبق لنادي الأهلي الذي يقوده المدرب الوطني أحمد علي قاسم التعاقد مع اللاعب الدولي علاء الدين نعمان.

(سبأ)



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