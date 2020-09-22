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رضا عبد العال قبل مواجهة الزمالك: انتظروا إبداع طنطا

الرياضة تبليغ
رضا عبد العال قبل مواجهة الزمالك: انتظروا إبداع طنطا
رضا عبد العال قبل مواجهة الزمالك: انتظروا إبداع طنطا

كشف رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا عن خطته لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها بعد قليل فب بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد العال خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج إن المباريات المتبقية لفريق طنطا حتى نهاية الدوري لابد أن يترك بصمة قوية بها ليتذكره الجماهير.

وأضاف عبد العال أنه لابد من وجود روح قوية تسيطر على مباريات أي فريق اللعب دائماََ للمتعة، مدرسة الزمالك دائماََ تعمل على امتاع الجماهير وأسير دائماََ على هذا النهج.

وتابع: طنطا فربق كان يعتمد على الدفاع من أجل بقاء شباكه نظيفة، ولكن لم يستطع تنفيذ هذا الأمر مع المدير الفني السابق، فلابد من دخول طريقة جديدة لجود  شكل مميز للفريق.

وأشار عبد العال إلى أن طنطا لا يوجد به لاعب يخلص ولكن يوجد به لاعبون رجال ويمتازون بالروح ولكن لابد من توجيههم وسنصنع إبداع أمام الزمالك والمباريات القادمة للتاريخ سواء استمرينا في الدوري أو هبطنا. 

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