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طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة

الرياضة تبليغ
طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة
طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة
خط الدفاع : أحمد عيد - محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – أحمد سيد زيزو- محمد حسن - إمام عاشور – مصطفى فتحي - إسلام جابر - كريم بامبو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مصطفى محمد – عمر السعيد – أسامة فيصل – كاسونجو.

ويغيب فرجانى ساسي للإصابة واوناجم وحازم امام للإيقاف وشيكابالا ومحمد عبد الشافي للإصابة واستبعاد عواد ومحمد عبد السلام وعنتر ومحمود عبد العزيز.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 