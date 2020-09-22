جوارديولا العرب يتصدر المشهد قبل مبارة الزمالك وطنطا .. والزمالكاوية: هيعملها معانا

تصدر الكابتن رضا عبدالعال الملقب بـ جوارديولا العرب مدرب نادى طنطا موقع التواصل الاجتماعى تويتر قبل بدء مبارة طنطا والزمالك فى الدورى الممتاز التى ستقام فى تمام الـ 8 مساءً. ودشن عدد كبير من جماهير الكرة المصرية هاشتاج جوارديولا العرب وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتى : أقرا أيضا : - من غير ضرب ولا شتيمة أنا حاسس إن جوارديولا العرب هيعملها معانا النهارده ودي طبعا مصيبه والمصيبه الأكبر إننا نلبس فيه . - هو ممكن جوارديولا العرب يعملها ويكسب ! ؟ . - انتظرو اليوم ...كلاسيكية المجرة - النهاردة موعد مع المتعة والتكتك العالي جوارديولا العرب رضا عبدالعال ف مواجهه ناريه مع كلوب العرب طارق يحيي لا تفوتكم المتعه الزمالك وطنطا .. ولأول مرة فى التاريخ يتواجه العملاقان جوارديولا العرب رضا عبد العال وخوان كارلوس يحى. - المباراة ستكون الأمتع والأقوي هذا الموسم عندما يلاقي طنطا بقيادة جوارديولا العرب رضا عبد العال الزمالك بقيادة السير طارق يحيي .. لقاء العمالقة ، لا نستطيع الإنتظار - علشان انا من طنطا بشجع جوارديولا العرب وان شاء الله علي المكسب ناوي ⁦. - لقاء العتاولة لقاء العظمة والكبرياء لقاء ينتظره جموع مشجعي الكرة المصرية السير في مواجهة جوارديولا العرب - النهاردة موعد مع المتعه والتكتك العالي جوارديولا العرب رضا عبدالعال ف مواجهه ناريه مع طارق يحيي لا تفوتكم المتعه

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