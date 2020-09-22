تعرف على حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري مع تاكيس جونياس

وأكد محمد مصيلحى أن مجلس إدارة النادي يقف بقوة خلف جميع القرارات التى سيتخذها طلعت يوسف من أجل إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق.
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