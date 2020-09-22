ورحب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بإنتقال حسام حسن لصفوف بيراميدز أو أحد الأندية الأوروبية وفقا للقيمة المالية المقدمة حيث يرغب في الحصول على أكبر قيمة مالية من أجل رحيل اللاعب .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيراميدز يقترب من الحصول على خدمات مهاجم سموحة وفرج عامر ينتظر القيمة المالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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