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بيراميدز يقترب من الحصول على خدمات مهاجم سموحة وفرج عامر ينتظر القيمة المالية

الرياضة تبليغ
بيراميدز يقترب من الحصول على خدمات مهاجم سموحة وفرج عامر ينتظر القيمة المالية
بيراميدز يقترب من الحصول على خدمات مهاجم سموحة وفرج عامر ينتظر القيمة المالية
تلقي حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عرضًا أوروبيًا بقيمة 50 مليون جنيه خلال الفترة الحالية .
ووافق مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر على رحيل حسام حسن مشيرا إلي إنهاء كافة التفاوضات وفي إنتظار إرسال الموافقات النهائية .
وفي مفاجأة من العيار الثقيل داخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادة خلال الساعات القليلة الماضية مع مسئولي نادي سموحة من أجل الحصول على خدمات حسام حسن بصفة نهائية .

ورحب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بإنتقال حسام حسن لصفوف بيراميدز أو أحد الأندية الأوروبية وفقا للقيمة المالية المقدمة حيث يرغب في الحصول على أكبر قيمة مالية من أجل رحيل اللاعب .

و تواصل مسئولي نادي بيراميدز إلي إتفاق شبه نهائي مع المهندس فرج عامر من أجل إنتقال حسام حسن خصوصا عقب ترحيب مهاجم سموحة بالإنتقال لصفوف بيراميدز.

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