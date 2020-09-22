على رأسهم إيسكو.. 7 لاعبين يرفضون قرار زيدان قبل موقعة بيتيس

حرص عدد من لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، على الحضور للتدريبات اليوم الثلاثاء، ورفض خوض الراحة السلبية التى منحها لهم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكى.
حيث يستعد الملكي لخوض مباراة ريال بيتيس فى الجولة الثانية من الليجا، وافتتح ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، مشواره فى الموسم الجديد بتعادل سلبي ضد ريال سوسيداد.
وأشار الموقع الرسمي لنادى ريال مدريد إلى أن كلًا من إيسكو، هازارد، فاسكيز، أسينسيو، ميليتاو، لونين وألتوب، قرروا التواجد فى المدينة الرياضية اليوم من أجل خوض تدريبات بناء على رغبتهم الخاصة، رافضين الحصول على راحة سلبية كبقية زملائهم.
وذكرت شبكة ESPN بأن نادي ريال مدريد يستهدف تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع كافاني مجانا بعد نهاية عقده مع فريقه الفرنسي.
وأشارت الشبكة ان كافاني يطلب الحصول على 9 مليون يورو كراتب سنوي، وأن يوفنتوس هو الأقرب لضمه.
جدير بالذكر أن عقد كافاني مع باريس سان جيرمان انتهى بنهاية شهر يونيو الماضي
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