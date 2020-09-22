حصاد المحترفين في ثاني جولات البريميرليج.. صلاح وتريزيجيه يفشلان في التسجيل.. والنني يعود إلى الدكة

أسدل الستار على الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج" أمس، والسبت، والتي شهدت غياب التألق عن محترفينا المصريين.

ويستعرض " دوت الخليج " حصاد المحترفين في ثاني جولات البريميرليج:

تريزيجيه وصلاح يفشلان في التسجيل:

رغم فوز ليفربول على تشيلسي بهدفين دون رد وأستون فيلا على شيفيلد يونايتد إلا أن الثنائي محمد المصري محمد صلاح وتريزيجيه فشلا في هز شباك الخصوم في هذه الجولة.

كان محمد صلاح سجل 3 أهداف " هاتريك" في الجولة الماضي أمام شيفيلد يونايتد والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 - 3.

النني والمحمدي دكة:

لم يمنع تألق محمد النني في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال من وضع اللاعب على دكة البدلاء في الجولة الثانية.

فسر أرتيتا جلوس النني على دكة البدلاء، بسبب رغبته في الهجوم على وست هام اعتمادا على المساحات الضيقة.

فيما جلس أحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد طوال المباراة:

حجازي يغيب للإصابة:

غاب أحمد حجازي عن مباراة وست بروميتش الماضية، بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

وخسر وست بروميتش اللقاء بثلاثية نظيفة، ليتذيل الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.