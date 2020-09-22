مرتضى منصور أعطى الضوء الأخضر.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل محمد عواد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك فتح الباب أمام فكرة إعارة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل عدم مشاركة الحارس في المباريات بصورة أساسية مع الفريق الابيض بجانب الاعتماد على محمود جنش ومحمد أبو جبل حارسي مرمي نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.
وأخطر مرتضى منصور رئيس النادي أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء بموافقته على إعارة عواد في حالة تلقي الحارس عرضا مناسبا يليق به ويليق بنادي الزمالك.
كان الزمالك قد رفض عرضا من نادي الباطن السعودي لاستعارة عواد في الفترة الأخيرة بسبب رغبة النادي السعودي في استعارة الحارس مجانا مقابل تحمل راتبه السنوي.
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