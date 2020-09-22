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أوعى انهاردة .. أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لنادي الزمالك بسبب رضا عبد العال

الرياضة تبليغ
أوعى انهاردة .. أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لنادي الزمالك بسبب رضا عبد العال
أوعى انهاردة .. أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لنادي الزمالك بسبب رضا عبد العال
علق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق على مباراة الزمالك بقيادة طارق يحيي، ضد فريق طنطا بقيادة رضا عبد العلق، والتي من المقرر أن تقام في الثامنة مساء اليوم 
وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏أوعي انهاردة ‎@ZSCOfficial ده جوارديولا العرب مش هنخلص منه ويقولك أنا أولى ونضيع كلنا". 

واستقر طارق يحىى المدير الفني لفريق الزمالك بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة طنطا، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام أسوان بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح نادي طنطا بقياده مدربه الجديد رضا عبدالعال في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بانتزاع الثلاث نقاط من الفارس الأبيض، للحفاظ على فرص أبناء السيد البدوري الضعيفة، في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل 

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 