أوعى انهاردة .. أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لنادي الزمالك بسبب رضا عبد العال

واستقر طارق يحىى المدير الفني لفريق الزمالك بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة طنطا، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى فريق الزمالك لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام أسوان بهدف دون رد، في الجولة الماضية.
في المقابل يطمح نادي طنطا بقياده مدربه الجديد رضا عبدالعال في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بانتزاع الثلاث نقاط من الفارس الأبيض، للحفاظ على فرص أبناء السيد البدوري الضعيفة، في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل
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