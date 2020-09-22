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محمد شوقي برفقة محمد فضل وسعد سمير وشريف عبد الفضيل

الرياضة تبليغ
محمد شوقي برفقة محمد فضل وسعد سمير وشريف عبد الفضيل
محمد شوقي برفقة محمد فضل وسعد سمير وشريف عبد الفضيل

شارك محمد شوقى نجم النادي الأهلى السابق، متابعيه، بصورة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد شوقى بصحبة نجوم النادي الأهلي سعد سمير، شريف عبد الفضيل، محمد فضل، نالت إعجاب متابعيه.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقرر لها الثامنة من مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.

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