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شريف عبد الفضيل يؤدي تدريبات شاقة في الجيم .. فيديو

الرياضة تبليغ
شريف عبد الفضيل يؤدي تدريبات شاقة في الجيم .. فيديو
شريف عبد الفضيل يؤدي تدريبات شاقة في الجيم .. فيديو

شارك اللاعب شريف عبد الفضيل نجم النادي الأهلى السابق، متابعيه صورا وفيديوهات جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نجم الأهلي السابق من داخل الجيم اثناء ممارسة التدرييات الرياضة الشاقة ، ونالت الصور إعجاب متابعيه.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة نادي مصر المقرر لها الثامنة من مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 