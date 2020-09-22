شريف عبد الفضيل يؤدي تدريبات شاقة في الجيم .. فيديو

شارك اللاعب شريف عبد الفضيل نجم النادي الأهلى السابق، متابعيه صورا وفيديوهات جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نجم الأهلي السابق من داخل الجيم اثناء ممارسة التدرييات الرياضة الشاقة ، ونالت الصور إعجاب متابعيه.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة نادي مصر المقرر لها الثامنة من مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.