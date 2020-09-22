نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة تضرب الهلال السعودي قبل مواجهة أهلي دبي في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني نادي الهلال السعودي منذ استئناف منافسات بطولة دوري أبطال آسيا من تفشي عدوي كورونا بين اللاعبين، وبعض الإداريين وبعض أفراد الطاقم الفني للفريق؛ حيث نشر النادي عبر حسابه الرسمي علي “تويتر” مساء يوم الإثنين بياناً أوضح فيه عن إيجابية الفحوصات لثلاثة لاعبين وهم: (محمد جحفلي، ومحمد كنو، ومحمد الكنيدري) بالإضافة إلي إصابة أحد أعضاء الطاقم الفني، وأخصائي التغذية.

وأضاف النادي في بيانه أن الإصابات الجديدة سوف تخضع للعزل الصحي وفقاً للبروتكولات الطبية التي أقرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الهلال قد أعلن في أوقات سابقة عن إيجابية فحوصات بعض أعضاء بعثة الفريق المتواجدة في قطر حيث تقام منافسات البطولة الآسيوية بالعاصمة القطرية الدوحة بنظام التجمع، ووصل عدد اللاعبين المصابين إلي 15 لاعب وفقاً لآخر بيان نشره النادي يوم السبت الماضي.

صدام جديد بين الهلال والاتحاد الآسيوي

أكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أصدر قرار باستبعاد فهد المفرج، رئيس بعثة الهلال وطبيب الوفد من بطولة دوري الأبطال، مع مغادرتهم الدوحة والعودة إلي المملكة السعودية بعد أن يمكثا بالحجر الصحي لمدة 6أيام، وذلك نظرا لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الطبي الذي أقره الاتحاد الآسيوي.

وكشفت صحيفة ” آس” بنسختها العربية أن فهد المفرج قد خالف التدابير الوقائية بعد زيارته لجلسة التدريب الخاصة فريقه يوم الإثنين حيث يعد هذا الأمر مخالف للبرتوكول الطبي المتبع في البطولة، وأضافت الصحيفة أن كاميرات المراقبة الموجودة داخل الفندق كشفت خروج رئيس البعثة من بهو الفندق رفقة عدد من المصورين، وبعض أعضاء الطاقم الطبي للفريق.

ويعد هذا ثاني قرار صادم يتخذه الاتحاد الآسيوي ضد نادي الهلال حيث سبق وأن أصدر الزعيم بيان رسمي طلب فيه تأجيل مباراته أمام شاهر خودرو الإيراني بسبب ارتفاع عدد اللاعبين المصابين بكورونا، ولكن قوبل الطلب بالرفض، ولُعبت المباراة بالفعل يوم الأحد الماضي كما كان مقرر لها، وانتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الهلال وأهلي دبي

نجح الزعيم في حجز بطاقة العبور للدور ال16 من المسابقة بعد تعادله الأخير مع فريق شاهرخودرو الإيراني بنتيجة 0-0، ويتصدر الهلال مجموعته برصيد 11 نقطة. ومن المقرر أن يواجه شباب أهلي دبي الإماراتي الذي يحتل المركز الثالث في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وستنطلق مباراة الهلال وأهلي دبي يوم الأربعاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة علي استاد خليفة الدولي بالدوحة، وسوف تُنقل فعاليات المباراة علي قناة Bein Sports 7 HD، بتعليق رؤوف خليف.