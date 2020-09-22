نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجوم يخطف تعادل مثير من جمهورية شبين بالقسم الثاني في المقال التالي
خاض جمهورية شبين، المباراة بتشكيل يضم، أحمد المحرات، أيمن العادلي ومحمود شعلان وخالد مسعد ومحمد عزت، احمد الشرقاوي وشريف مجدي محمد خالد ومصطفي زيكو ، أيمن سعد وطلبه محمد.
وجاء تشكيل النحوم يضم، محمد جمال، أحمد رمضان ميكي، بلال محمد، أحمد غريب، خالد جلال، محمود السيد دياسطي، محمد السيد جولدي، حسن علي، مصطفى جميل، محمود صابر، مصطفى السيد عصعص.
وأدار اللقاء الحكم، طارق سامي، عاونه نور سعيد، وخالد حسام طه، وحكم رابع محمد عبد الحميد، وراقب الحكام السيد رمضان، ومراقب المسابقات أسامه صقر.
التعادل رفع رصيد الفريق المنوفي إلى 23 نقطة، ليهبط للمركز السابع، فيما رفع النجوم رصيده إلى 22 نقطة، ليبقى بالمركز الثامن.
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