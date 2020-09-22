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النجوم يخطف تعادل مثير من جمهورية شبين بالقسم الثاني

الرياضة تبليغ
النجوم يخطف تعادل مثير من جمهورية شبين بالقسم الثاني
النجوم يخطف تعادل مثير من جمهورية شبين بالقسم الثاني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجوم يخطف تعادل مثير من جمهورية شبين بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف فريق النجوم، تعادلاً مثيراً، من فريق جمهورية شبين، خلال المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، بالجولة الـ 18 للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

خاض جمهورية شبين، المباراة بتشكيل يضم، أحمد المحرات، أيمن العادلي ومحمود شعلان وخالد مسعد ومحمد عزت، احمد الشرقاوي وشريف مجدي محمد خالد ومصطفي زيكو ، أيمن سعد وطلبه محمد.

وجاء تشكيل النحوم يضم، محمد جمال، أحمد رمضان ميكي، بلال محمد، أحمد غريب، خالد جلال، محمود السيد دياسطي، محمد السيد جولدي، حسن علي، مصطفى جميل، محمود صابر، مصطفى السيد عصعص.

شهد الشوط الأول، تقدم الجمهورية بهدف، المهاجم أيمن سعد، في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني، سجل محمود صابر، هدف التعادل للنجوم، في الدقيقة 41.

وأدار اللقاء الحكم، طارق سامي، عاونه نور سعيد، وخالد حسام طه، وحكم رابع محمد عبد الحميد، وراقب الحكام السيد رمضان، ومراقب المسابقات أسامه صقر.

التعادل رفع رصيد الفريق المنوفي إلى 23 نقطة، ليهبط للمركز السابع، فيما رفع النجوم رصيده إلى 22 نقطة، ليبقى بالمركز الثامن.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 