نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يهزم الترسانة بهدف نظيف..دوري القسم الثاني في المقال التالي
أحرز الهدف اللاعب فليكس لاعبي بتروجت في الدقيقة80، ليرتفع رصيد بتروجت إلى 32 نقطة محتلا المركز الثاني ،بينما يتجمد رصيد الترسانة عند 15نقطة بالمركز الحادي عشر.
ومن المقرر أن يواجه بتروجت نظيره فريق كوكاكولا، في الجولة المقبلة، قبل ان يستقبل منتخب السويس ، ثم يحل ضيفا علي النجوم ،وسيختتم الموسم بلقاء المريخ .
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