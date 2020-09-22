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بتروجت يهزم الترسانة بهدف نظيف..دوري القسم الثاني

الرياضة تبليغ
بتروجت يهزم الترسانة بهدف نظيف..دوري القسم الثاني
بتروجت يهزم الترسانة بهدف نظيف..دوري القسم الثاني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يهزم الترسانة بهدف نظيف..دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز بتروجت على الترسانة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 18من مباريات القسم الثاني بمجموعة القاهرة .


أحرز الهدف اللاعب فليكس لاعبي بتروجت في الدقيقة80، ليرتفع رصيد بتروجت إلى 32 نقطة محتلا المركز الثاني ،بينما يتجمد رصيد الترسانة عند 15نقطة بالمركز الحادي عشر.

ومن المقرر أن يواجه بتروجت نظيره فريق كوكاكولا، في الجولة المقبلة، قبل ان يستقبل منتخب السويس ، ثم يحل ضيفا علي النجوم ،وسيختتم الموسم بلقاء المريخ .

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 