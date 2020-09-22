مران الأهلي المسائي.. جلسة بين فايلر سيد عبد الحفيظ وسلبية تحليل كورونا للاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق المسائي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وتحدث فايلر وعبد الحفيظ في بعض الأمور الإدارية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بعد تقديم موعد مباراة الفريق أمام طنطا، التي تقرر لها يوم السبت المقبل على استاد الأهلي.
ويلتقي الأهلي مع نادي مصر مساء غدٍ، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.
كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني أمس، عقب المران الصباحي استعدادًا لمواجهة نادي مصر.
وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.
ويلتقي الأهلي مع نادي مصر مساء غد، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.
أدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة مساء اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
ويستعد الأهلي لمواجهة نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.
وأعلن الجهاز الطبي بالنادي سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني أمس، استعدادًا لمواجهة نادي مصر.
عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة نادي مصر.
وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين ومنح تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران الأخير مساء اليوم.
ويلتقي الأهلي مع نادي مصر غدًا على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.
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