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مران الأهلي المسائي.. جلسة بين فايلر سيد عبد الحفيظ وسلبية تحليل كورونا للاعبين

الرياضة تبليغ
مران الأهلي المسائي.. جلسة بين فايلر سيد عبد الحفيظ وسلبية تحليل كورونا للاعبين
مران الأهلي المسائي.. جلسة بين فايلر سيد عبد الحفيظ وسلبية تحليل كورونا للاعبين

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الأهلي المسائي.. جلسة بين فايلر سيد عبد الحفيظ وسلبية تحليل للاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق المسائي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وتحدث فايلر وعبد الحفيظ في بعض الأمور الإدارية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بعد تقديم موعد مباراة الفريق أمام طنطا، التي تقرر لها يوم السبت المقبل على استاد الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع نادي مصر مساء غدٍ، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني أمس، عقب المران الصباحي استعدادًا لمواجهة نادي مصر.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.

ويلتقي الأهلي مع نادي مصر مساء غد، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

أدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة مساء اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الطبي بالنادي سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني أمس، استعدادًا لمواجهة نادي مصر.

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة نادي مصر.

وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين ومنح تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران الأخير مساء اليوم.

ويلتقي الأهلي مع نادي مصر غدًا على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 