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هل يسير هازارد على خطى آريين روبين ؟

الرياضة تبليغ
هل يسير هازارد على خطى آريين روبين ؟
هل يسير هازارد على خطى آريين روبين ؟

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يسير هازارد على خطى آريين روبين ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني مازال يكافح من أجل إستعادة مستواه بعد الإصابات التي تعرض لها في الموسم الماضي.

وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن هازارد انتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل أكثر من 100 مليون يوور ولكنه لم يقدم الآداء المنتظر منه بسبب الإصابة المتكررة على مستوى الكاحل.

وأكد البرنامج الإسباني أنه هناك قلق وتخوف بين مسئولي ريال مدريد من أن يتحول هازارد إلى آريين روبين جديد.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن النجم الهولندي آرين روبين انتقل إلى ريال مدريد في عام 2007 قبل أن يرحل في 2009 ولكن النجم الهولندي لم يقدم الكثير مع الملكي بسبب إصاباته في الظهر.

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