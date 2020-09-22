نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز دراماتيكي لمنتخب السويس على الداخلية عقب موقعة نارية بالقسم الثاني في المقال التالي
جاء تشكيل الداخلية مكون من، محمد صبحي، مصطفى حجاب، محمود شديد، محمد طارق، محمود طلعت، ايمانيويل اوفوى، مصطفى عز، على حسين،سمير فكرى، احمد عبد الفتاح.
وتواجد في البدلاء :محمود حمدي، مصطفى طلعت، عبد العزيز سيد، إسلام صيام، إسلام جابر، محمد زيكا، أحمد تمساح، مصطفى إبراهيم، إسماعيل بامبا.
بينما مثّل فريق منتخب السويس كلاً من، محمود كوكو، كريم يكن، محمد السيد خليل، محمد محمود ،حسن ياسين، خالد لطفي، أحمد فتحي،محمود مجدى منصور، أحمد عيد، باسم عادل، نور العريان.
وفي البدلاء : عبد الرحمن حمد،عبد الغفار ممدوح،احمد وائل، أسامة مرعى، عصام عابدين ،عبد الله شلبى، اشرف محمد انور، محمود علي،
محمد علاء رمضان.
انتهى الشوط الأول بتقدم فريق منتخب السويس بهدفين دون رد، سجلهما حسن ياسين، من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، واضاف الهدف الثاني في الدقيقة 37.
وألغى الحكم جهاد جريشه هدفين للداخلية، لوجود مخالفة على المهاجم، وحالة تسلل.
وهقب ختام الشوط الأول، وقعت اشبتاكات بين لاعبي الداخلية وجهاد جريشه .
وسجل أحمد تمساح هدف للداخلية في الدقيقة 43 من زمن الشوط الثاني، من تصويبة قوية أمام المرمى.
تصد محمود كوكو حارس السويس للضربتين جزاء في الوقت الضائع من عبد العزيز السيد ومحمود طلعت.
وأدار المباراة الحكم جهاد جريشه وعاونه خالد السيد، مساعد أول وكمال يونس مساعد ثانى، وحكم رابع محمد ناصر عباس، وحسام ولاء مراقب مسابقات
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