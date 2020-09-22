بطولة رولان جاروس لا تزال في قلب جائحة “كوفيد-19″ رغم التأجيل

باريس ـ أ.ف.ب: رغم القرار بعدم السير على خطى ويمبلدون والإبقاء عليها مع تأجيل لأربعة أشهر، لا تزال بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب التي تشكل عادة ثانية بطولات الجراند السلام الأربع لكنها ستكون هذا العام الثالثة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، في قلب “العاصفة” الصحية المميتة. بدا منظمو البطولة الفرنسية التي كانت مقررة في مايو قبل أن يتدخل فيروس كورونا المستجد ويتسبب بتأجيلها وإلغاء بطولة ويمبلدون (ثالثة بطولات الغراند سلام تقليديا)، متفائلين جدا حين قرروا اللعب أمام 20 ألف متفرج يوميا.لكن سرعان ما اصطدموا بواقع أن “كوفيد-19″ ما زال في مساره التصاعدي ولم يتغير الكثير منذ أن فرض عليهم إرجاء البطولة في مايو، ما اضطرهم في بادىء الأمر الى تقليص العدد حتى 11,500 متفرج يوميا ثم الى 5 آلاف.وبالتالي، يبدأ الإسباني رافايل نادال مسعاه لإحراز لقب البطولة الفرنسية للمرة الثالثة عشرة في مسيرته ومعادلة الرقم القياسي لغريمه السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد الألقاب الكبرى (20)، والصربي نوفاك ديوكوفيتش للقب ثان في العاصمة الفرنسية والثامن عشر في الجراند سلام، وسط مخاوف متزايدة من الفيروس القاتل.وبدأت المشاكل بالنسبة للمنظمين حتى قبل الانطلاقة الفعلية للبطولة الأحد المقبل، إذ أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة استبعاد خمسة لاعبين كان من المقرر أن يشاركوا في تصفيات الرجال.وثبتت إصابة اثنين منهما بفيروس “كوفيد-19″، بينما خالط ثلاثة آخرون مدربا عادت نتيجته فحصه إيجابية.وتبين أن البوسني دامير دزومهور، المصنف ثلاثين عالميا سابقا، كان من بين اللاعبين الخمسة وقد اضطر الى الدخول في حجر صحي بعد أن ثبتت إصابة مدربه بيتار بوبوفيتش.