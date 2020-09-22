النصر يحقق الفوز على فريق المريخ بهدف نظيف في القسم الثاني

حقق فريق النصر فوزا مهما علي المريخ بهدف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة الثامنة عشرة بدوري القسم الثاني.

أحرز هدف المباراة الوحيد محمود السيد هداف النصر، والذي رفع رصيده من الأهداف الي 9 أهداف ليتصدر قمة هدافي المجموعة الثانية.

قدم النصر أداء جيدا منذ البداية وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وكان النصر قريب من التسجيل، حيث أهدر يوسف مجدي عبد الغني هدف محقق عندما راوغ مدافع المريخ وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المريخ في البداية واستطاع النصر العودة للقاء بعد الدفع بمحمد عبد الناصر اوشا وادهم حامد وجودة ايمن وتمكن محمود السيد من تسيل الهدف من تمريرة رائعة من مؤمن عاطف الذي اخترق دفاعات المريخ من الجهة اليمني.

وعقب الهدف حاول المريخ إدراك هدف التعادل ولكن نجح دفاع النصر في التصدي لجميع الهجمات .

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد المريخ عند النقطة 18 في المركز التاسع.