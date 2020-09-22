وصول فريق الزمالك إلى استاد القاهرة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي منذ قليل.

يأتي هذا استعدادا للقاء طنطا المقرر لها في الثامنة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي نفس الوقت وصلت حافلة فريق طنطا إلى ملعب المباراة في نفس توقيت وصول حافلة الفريق الأبيض لملعب المباراة.

يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 55 نقطة في جدول الدوري المصري الممتاز .

في حين يحتل أبناء السيد البدوي المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة بجدول الدوري المصري الممتاز.