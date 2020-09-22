الجهاز الطبي للأهلي يعلن سلبية تحليل «رابيد تيست» قبل مواجهة «مصر»

أعلن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني أمس، عقب المران الصباحي استعدادًا لمواجهة نادي مصر.
وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.
ويلتقي الأهلي مع نادي مصر مساء غد، في إطار منافسات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد رينيه فايلر، المدير الفني جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق المسائي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وتحدث فايلر وعبد الحفيظ في بعض الأمور الإدارية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بعد تقديم موعد مباراة الفريق أمام طنطا، التي تقرر لها يوم السبت المقبل على استاد الأهلي.
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