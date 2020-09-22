الجهاز الطبي للأهلي يعلن سلبية تحليل «رابيد تيست» قبل مواجهة «مصر»

أعلن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني أمس، عقب المران الصباحي استعدادًا لمواجهة نادي مصر.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.

ويلتقي الأهلي مع نادي مصر مساء غد، في إطار منافسات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق المسائي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وتحدث فايلر وعبد الحفيظ في بعض الأمور الإدارية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بعد تقديم موعد مباراة الفريق أمام طنطا، التي تقرر لها يوم السبت المقبل على استاد الأهلي.