نشر الإعلامى أحمد شوبير تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتب شوبير "المدعي العام السويسري طالب بحبس الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكه 3 سنوات وناصر الخليفي 28 شهرا". اقرأ أيضًا| و أعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن اسم النادي الذي استحوذت عليه شركة زد. وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الإعلان الرسمي سيتم خلال أيام.. مجموعة زد للاستثمار اشترت معظم أسهم نادي إف سي مصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير: المدعي العام السويسري طالب بحبس أمين عام الفيفا السابق للفيفا والقطري ناصر الخليفي.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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