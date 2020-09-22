معتز البطاوي: نركز في مبارياتنا لتحقيق الصعود للممتاز.. ولا تشغلنا نتائج المنافسين

وأضاف معتز البطاوي في تصريحات خاصة لصدي البلد : لم نحقق الصعود بعد وامامنا 4 مباريات علينا الالتزام وتحقيق الفوز فيهم وبعدها نكون صعدنا للدورى الممتاز .
وأكمل البطاوي : لا ننظر لنتائج الفريق الاخري ونركز فقط في مبارياتنا علي تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط حتي نحقق حلم الصعود للدورى الممتاز .
وكان فريق فريق سيراميكا كليوباترا حقق الفوز علي منافسه كوكاكولا بنتيجة هدف دون رد سجله احمد غنيم ليواصل الفريق صدارته لمجموعة القاهرة ويبتعد فريق الداخلية قليلا عن المنافسة بعد الهزيمة امام فريق منتخب السويس بهدفين دون رد .
بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى ٣٥ نقطة ليعزز تواجده في المركز الأول بجدول ترتيب مجموعة القاهرة وبفارق ٣ نقاط عن بتروجيت صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن الداخلية صاحب المركز الثالث.
بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى ٣٥ نقطة ليعزز تواجده في المركز الأول بجدول ترتيب مجموعة القاهرة وبفارق ٣ نقاط عن بتروجيت صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن الداخلية صاحب المركز الثالث.
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