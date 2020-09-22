مدافع الوحدة السعودي يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

كشفت تقارير إعلامية بالمملكة العربية السعودية ، أن الإسباني ألبرتو بوتيا، مدافع فريق الوحدة السعودي ، دخل دائرة اهتمامات رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة ، لتدعيم خط الدفاع في الفريق الكتالوني.

بوتيا يأتي في الخيار الثاني لتدعيم الخط الخلفي للبرسا ، في حالة فشل المفاوضات مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي ، بسبب المقابل المادي.

يذكر أن بوتيا لعب أيضا في صفوف برشلونة خلال بداياته الكروية، قبل انتقاله الى سبورتنج خيخون ثم إلى أندية أخرى داخل وخارج إسبانيا.