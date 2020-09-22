يذكر أن بوتيا لعب أيضا في صفوف برشلونة خلال بداياته الكروية، قبل انتقاله الى سبورتنج خيخون ثم إلى أندية أخرى داخل وخارج إسبانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدافع الوحدة السعودي يدخل دائرة اهتمامات برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.