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مدافع الوحدة السعودي يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

الرياضة تبليغ
مدافع الوحدة السعودي يدخل دائرة اهتمامات برشلونة
مدافع الوحدة السعودي يدخل دائرة اهتمامات برشلونة
كشفت تقارير إعلامية بالمملكة العربية ، أن الإسباني ألبرتو بوتيا، مدافع فريق الوحدة السعودي ، دخل دائرة اهتمامات رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة ، لتدعيم خط الدفاع في الفريق الكتالوني.
بوتيا يأتي في الخيار الثاني لتدعيم الخط الخلفي للبرسا ، في حالة فشل المفاوضات مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي ، بسبب المقابل المادي.

يذكر أن بوتيا لعب أيضا في صفوف برشلونة خلال بداياته الكروية، قبل انتقاله الى سبورتنج خيخون ثم إلى أندية أخرى داخل وخارج إسبانيا.

ويسعى كومان تحسين خطوط الفريق الكتالوني ، بالإحلال والتجديد بعد رحيل عدة لاعبين ، والتوقيع مع عناصر جديدة ، سعيا في المنافسة بقوة من جديد على بطولات الموسم القادم بعد الموسم المنصرم والكارثي بالنسبة للجماهير الكتالونية.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 