خطأ إداري .. اعتبار روما خاسرا 3- صفر أمام هيلاس فيرونا فى الدوري الإيطالي

أعلنت المحكمة الرياضية الإيطالية اعتبار فريق روما خاسرا بنتيجة 3 – 0، في لقاء هيلاس فيرونا، بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

تم توقيع العقوبة بسبب خطأ إدارى من مسئولي فريق ذئاب العاصمة، بعد مشاركة اللاعب أمادو دياوارا، في المباراة، دون وجوده في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وشارك دياوارا، لاعب وسط روما، في اللقاء، دون إدراج اسم اللاعب فى قائمة الفريق للموسم الحالى، على أن اللاعب مازال مسجلا في قائمة اللاعبين تحت سن 22 عاما في الفريق.

كان فريق روما أنهى مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز الخامس بـ 70 نقطة، بينما تواجد هيلاس فيروس في المركز التاسع بـ49 نقطة.