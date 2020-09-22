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النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي في قضايا فساد فيفا

الرياضة تبليغ
النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي في قضايا فساد فيفا
النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي في قضايا فساد فيفا
وطالبت النيابة السويسرية أيضا، حبس الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، 3 أعوام لإدانته في تلك القضايا، إلى جانب استمرار التحقيقات في العديد من الملفات الأخرى.

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