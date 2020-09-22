تشكيل طنطا.. رضا عبد العال يحشد أسلحته لموقعة الزمالك في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة رضا عبد العال عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمد أشرف خط الدفاع : أحمد سالم صافي – سليمان عبد ربه – محمود مسعود – إيهاب سمير خط الوسط : مصطفى أمين – أحمد فهمي – أحمد الألفي – حسام غالي – هشام شعبان خط الهجوم : حامد حمدان

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