لو بروجريس الفرنسية: حكم بحبس ناصر الخليفي 28 شهرًا بسبب "بي إن سبورتس".. تفاصيل

قالت صحيفة "لو بروجريس" الفرنسية، إنّ القضاء الفرنسي أصدر حكمًا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، ضد رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الاتهامات الموجهة له برشوة الاتحاد الدولي من أجل حقوق تلفزيونية لبطولة كأس العالم وكأس القارات.

وكان مكتب السكرتير العام السويسري، قد اتهم جيروم فالكي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بقبول رشوة من ناصر الخليفي، باعتباره مدير مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية، لحصولها على البطولات الكبرى مثل كأس العالم وكأس القارات وذلك في فبراير الماضي.

وأضافت الصحيفة إنّ النيابة طالبت بالسجن لمدة 3 سنوات ضد جيروم فالكي، إلى جانب حبس الخليفي 28 شهرًا.

وأوضحت الصحيفة أنّ المدعي العام في اتهاماته ضد الخليفي، ذكر أن الأخير لم يتوقف عن ازدراء القواعد الأخلاقية لكرة القدم والمؤسسات القضائية السويسرية؛ رغم التحذيرات.

فالكي متهم بالحصول على رشوة من الخليفي تتمثل في فيلا في سردينيا، وأكثر من مليوني ونصف المليون يورو (طالع التفاصيل كاملة).