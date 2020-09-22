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فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر بالدوري

الرياضة تبليغ
فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر بالدوري
فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر بالدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏-

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏

واستبعد فايلر كلًا من :- محمود متولي وعلي لطفي للإصابة، ومحمد محمود لعدم الجاهزية، وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور لنهاية تعاقدهم مع النادي الأحمر، وصالح جمعة وحمدي فتحي وجيرالدو وافشه.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 