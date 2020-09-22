نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة رحيل نجم الفريق للاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية بالساعات الماضية، إلى وجود عروض بالنسبة للاعب رامي ربيعة مدافع الفريق، من أجل عودته لخوض تجربة الاحتراف مجددًا.

وأبدى فايلر، تمسكه بخدمات مدافعه خاصةً أنه من العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق، ولا غنى عنه في المباريات المحلية أو الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة إف سي مصر، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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