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عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

الرياضة تبليغ
عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري
عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيي تشكيل الأبيض لمواجهة الليلة أمام طنطا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء التشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، كاسونجو كابونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش ،امام عاشور، أشرف بن شرقي،محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد

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