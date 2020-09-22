عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيي تشكيل الأبيض لمواجهة الليلة أمام طنطا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد. خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، كاسونجو كابونجو. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش ،امام عاشور، أشرف بن شرقي،محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد

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