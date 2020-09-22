وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر: "أنا بقول الزمالك هيكسب سكور!! مراهن حازم امام النهارده هنكسب ٣ او اكتر!!".
ليرد حازم إمام قائلًا: "انت قلت رقم تاني مش ٣ وعندي شهود"، قبل أن يقول له ميدو: "والله قلت ٣ او اكتر انت اللي مابتجمعش كويس قبل ١٢ الظهر".
وأضاف الثعلب: "نادي طنطا له كل الاحترام والتقدير طبعا بس ان شاء الله نكسب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رهان بين حازم إمام وميدو على نتيجة مباراة الزمالك وطنطا.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.