وأشاد " سارى " بمستوي اللاعبين المنضمين من قطاع الناشئين من أبناء النادي الأوليمبي " نادي حسن وأحمد عيد وطارق السعيد " ، مؤكدا علي ان سياسة الجهاز الفني الدفع باللاعبين المميزين من ناشئي النادي خلال الفترة المقبلة.
وقال المدير الفني " الجميع تعاهد علي تحقيق الفوز خلال المباريات الخمسة منذ عودة التدريبات ونحن علي ثقة لتخطي الموقف الصعب الذي يواجه الأوليمبي وضمان البقاء في دورى القسم الثاني والاعداد للمنافسة الموسم الجديد ".
ووجه أحمد سارى الشكر الي مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة المهندس طارق السيد علي دعمه طوال الفترة الماضية خاصة مع توفير جزء كبير من المستحقات المالية للاعبين رغم الأزمات المالية التي تواجه الأندية علي خلفية جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد سارى: قادرون على حسم جميع المباريات المقبلة.. وسنواصل الدفع بالناشئين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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