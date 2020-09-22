أحمد سارى: قادرون على حسم جميع المباريات المقبلة.. وسنواصل الدفع بالناشئين

أعرب كابتن أحمد سارى ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي عن أرتياحه للأداء والفوز الكبير الذي حققه الفريق علي نظيرة بيلا اليوم علي ملعبه برباعية ، معتبرًا أن الفوز بعد فترة توقف شهور طويله، يؤكد تصميم اللاعبين علي تحقيق الفوز خلال اللقاءات الأربعة المتبقية من الدورى .

وأشاد " سارى " بمستوي اللاعبين المنضمين من قطاع الناشئين من أبناء النادي الأوليمبي " نادي حسن وأحمد عيد وطارق السعيد " ، مؤكدا علي ان سياسة الجهاز الفني الدفع باللاعبين المميزين من ناشئي النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير الفني " الجميع تعاهد علي تحقيق الفوز خلال المباريات الخمسة منذ عودة التدريبات ونحن علي ثقة لتخطي الموقف الصعب الذي يواجه الأوليمبي وضمان البقاء في دورى القسم الثاني والاعداد للمنافسة الموسم الجديد ".

ووجه أحمد سارى الشكر الي مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة المهندس طارق السيد علي دعمه طوال الفترة الماضية خاصة مع توفير جزء كبير من المستحقات المالية للاعبين رغم الأزمات المالية التي تواجه الأندية علي خلفية جائحة كورونا.