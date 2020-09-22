نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوان العام يفوز على الصف وديًا في المقال التالي
أحرز أهداف حلوان العام كلا من أحمد جمال، وعمر هشام، إبراهيم سلامة، ومصطفي زايد. بينما سجل للصف كلا من محمد صبري، وإسلام ثابت، ومحمد يحيا "حمو".
وتالق الحارس إسلام سعد حارس مرمي الصف، في التصدي لركلات جزاء حلوان العام.
وأشاد محمد السيد، المدير الفني لحلوان العام، بأداء اللاعبين في مباراة اليوم، وان الفريق قدم أداء متميز في مباراة اليوم، وأن مستوى اللاعبين في تحسن مستمر من مباراة إلي أخرى، ونواصل استعداداتنا للموسم الجديد ولمباراة أبو النمرس بالدوري.
وأشاد سيد غريب، المدير الفني للصف، بأداء اللاعبين رغم الخسارة في مباراة اليوم، وان الفريق قدم أداء متميز في أولى تجاربه الودية، ولكن القادم أفضل، ونواصل استعداداتنا لمباراة الصيد بالدوري، التي لن تكون سهلة للفريقين وهي مباراة عنق الزجاجة.
ويحتل حلوان العام المركز الرابع بالمجموعة الخامسة برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الصف المركز التاسع بالمجموعة الخامسة برصيد 28 نقطة.
وسيواجه حلوان العام فريق حورس الخميس المقبل، بينما يواجه الصف فريق العياط الجمعة المقبل على ملعب العياط.
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